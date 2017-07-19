Аленичев считает, что ЧМ-2018 увеличит желание иностранцев играть в РФПЛ

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, не лучше ли было вместо проведения чемпионата мира направить деньги на развитие детского спорта.
«У нас постепенно строятся площадки — на мой взгляд, хорошими темпами. Мы на хорошем уровне провели Кубок конфедераций, а на следующий год у нас будет чемпионат мира. Мы строим новые стадионы, и на многих я был — меня это впечатлило.
В следующем году приедет много иностранных футболистов, которые посмотрят на эти стадионы. Некоторые захотят приехать в наш чемпионат и поучаствовать в нём в таких комфортных условиях. Если такие сильные футболисты к нам приедут, это будет только плюс для нашего чемпионата и для развития футбола", — сказал Аленичев в интервью ТВК.
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