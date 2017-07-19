Моуринью: я не могу сказать, что полностью доволен трансферами «МЮ» в это окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что рассчитывает ещё как минимум на один трансфер этим летом. «МЮ» уже купил Виктора Нильссона-Линделефа и Ромелу Лукаку.
«Мы всегда хотим большего. Мы всегда чувствуем, что есть возможность улучшить ситуацию, поэтому я не могу сказать, что полностью доволен трансферами „МЮ“ в это окно. Я понимаю, что это сложное окно, и никого не обвиняю — это просто реальное положение вещей. Рынок так быстро дорожает, что заполучить некоторых игроков почти нереально.
Мы изначально намеревались купить летом четырёх игроков. Если мы купим третьего и на этом остановимся, я всё равно буду рад, потому что знаю, насколько тяжело вести работу на трансферном рынке в современных реалиях", — цитирует Моуринью Sky Sports.