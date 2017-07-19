Калошин: судья верно отменил гол Дзагоева «Анжи» — Вернблум участвовал в эпизоде

Делегат УЕФА Леонид Калошин оценил судейство Владимира Сельдякова в матче первого тура РФПЛ «Анжи» — ЦСКА (1:3).
«На 27-й минуте Понтус Вернблум в момент удара по воротам в исполнении Алана Дзагоева находился перед голкипером и участвовал в эпизоде. Поэтому гол правильно отменили.
На 22-й минуте игрок „Анжи“ упал в штрафной, и повторы не дают возможности определить, был ли фол. Пенальти должен назначаться за явное нарушение. Сельдяков находился в правильной позиции, но, возможно, ему перекрыли обзор. Однозначно определить, был ли фол, я не могу. Это та ситуация, когда решение судьи в поле должно быть уважаемым.
38-я минута. Березуцкий выставил ногу, сбил Павла Яковлева у штрафной, и судья должен был назначить штрафной. Это ошибка судьи. Дисциплинарная санкция не требовалось, поскольку рядом находились игроки. К сожалению, судья был далековато от того эпизода.
Что касается матча „Урал“ — »Ростов", то на 41-й минуте там был назначен пенальти. Мяч попадает в руку Байрамяну, и назначается пенальти. Изначально рука у футболиста «Ростова» внизу, затем она идёт вверх, и это нарушение правил. Возможность не поднимать руку была у игрока «Ростова». В таком случае назначение пенальти без жёлтой карточки. Не надо поднимать руки вверх в своей штрафной", — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».