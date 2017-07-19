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Калошин: судья верно отменил гол Дзагоева «Анжи» — Вернблум участвовал в эпизоде

19 июля 2017, среда. 20:59. Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин оценил судейство Владимира Сельдякова в матче первого тура РФПЛ «Анжи» — ЦСКА (1:3).

«На 27-й минуте Понтус Вернблум в момент удара по воротам в исполнении Алана Дзагоева находился перед голкипером и участвовал в эпизоде. Поэтому гол правильно отменили.

На 22-й минуте игрок „Анжи“ упал в штрафной, и повторы не дают возможности определить, был ли фол. Пенальти должен назначаться за явное нарушение. Сельдяков находился в правильной позиции, но, возможно, ему перекрыли обзор. Однозначно определить, был ли фол, я не могу. Это та ситуация, когда решение судьи в поле должно быть уважаемым.

38-я минута. Березуцкий выставил ногу, сбил Павла Яковлева у штрафной, и судья должен был назначить штрафной. Это ошибка судьи. Дисциплинарная санкция не требовалось, поскольку рядом находились игроки. К сожалению, судья был далековато от того эпизода.

Что касается матча „Урал“ — »Ростов", то на 41-й минуте там был назначен пенальти. Мяч попадает в руку Байрамяну, и назначается пенальти. Изначально рука у футболиста «Ростова» внизу, затем она идёт вверх, и это нарушение правил. Возможность не поднимать руку была у игрока «Ростова». В таком случае назначение пенальти без жёлтой карточки. Не надо поднимать руки вверх в своей штрафной", — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ПФК ЦСКА ФК Ростов ФК Урал Алан Дзагоев Понтус Вернблум Хорен Байрамян Футбольное судейство
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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