Кубок африканских наций могут перенести на лето и расширить до 24 команд

Кубок африканских наций в ближайшее время может претерпеть изменения в формате и времени проведения, сообщает AP.
В данный момент активно рассматривается вариант с переносом турнира с начала календарного года на июнь-июль. Также возможно расширение турнира, при котором число участников возрастёт с 16 до 24 команд.
Предложения о будущем Кубка африканских наций были сделаны на двухдневном заседании, которое состоялось в Рабате (Марокко). Мероприятие было организовано Конфедерацией африканского футбола.
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