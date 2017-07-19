К. Комбаров: я играю не ради денег, а из-за того, что люблю футбол

Футболист тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги» ответил на вопрос о расставании с братом Дмитрием Комбаровым, который выступает за «Спартак».
«Не сильно переживали из-за расставания с Димой. Все прекрасно понимали ситуацию, что мне надо уходить в аренду, играть. Я мог остаться в „Спартаке“, сидеть на скамейке запасных и получать деньги. Но я играю в футбол не ради денег, а из-за того, что люблю футбол, мне это нравится. Поэтому в итоге ушёл», — сказал Кирилл Комбаров.
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