Гвардиола: приняли решение, что Ихеаначо будет лучше уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что нападающий Келечи Ихеаначо в скором времени покинет команду.
«Келечи является молодым футболистом. Ему приходится нелегко. В таком возрасте ему необходимо играть, поэтому клуб вместе с ним приняли решение, что ему будет лучше уйти», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» достиг договорённости с руководством «Манчестер Сити» о трансфере Ихеаначо.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 20-летний нападающий в 20 матчах забил 4 гола и отдал три результативные передачи, но лишь 5 раз появился на поле с первых минут. Действующий контракт Ихеаначо с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.
«Лестер» договорился с «Манчестер Сити» о переходе Ихеаначо