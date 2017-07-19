Глушаков: если честно, для меня Дима Комбаров — это очень противный футболист

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о партнёре по команде защитнике Дмитрии Комбарове.
«Если честно, для меня Дима Комбаров — это очень противный футболист. Он постоянно что-то цепляет, хватает. Он очень цепкий, дисциплинированный, и из-за этого с ним очень тяжело играть. У него есть все качества для флангового защитника: и отбирает мяч, и подключается к атакам, и силён в тактике.
Работоспособность — это его конёк. Работает, бегает, трудится за того парня — он это любит. Понятно, что Дима — талантливый футболист, без таланта тоже никуда. У него есть все качества для хорошего игрока. И не зря его все тренеры вызывают в сборную, при всех он играл в национальной команде», — сказал Глушаков в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги».