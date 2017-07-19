Д. Комбаров: запретили маме ходить на футбол, но на чемпионскую игру я её позвал

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги» ответил на вопрос о чемпионстве красно-белых.
«Когда становилось понятно, что „Спартак“ стал чемпионом, я сидел без внешних эмоций, а внутри всё кипело, бурлило. Выплеснул эмоции только после финального свистка матча „Зенита“ с „Ахматом“. Словами это не описать. Это какая-то эйфория, и я просто не мог сидеть, час-полтора ходил туда-сюда, выходил на улицу, адреналин бил. Все положительные эмоции, какие только могут быть, я тогда испытал.
Когда мы видели, как мама переживает на трибуне, сказали ей: „Всё, ты на футбол больше не ездишь“. Но, когда у нас была чемпионская игра, когда проводили награждение на встрече с грозненцами, я ей сказал: „Мама, сегодня можно. Мы вместе проделали этот огромный путь, и я хочу, чтобы ты это своими глазами тоже увидела и чтобы мы этому радовалась вместе“, — сказал Комбаров.