Монтелла: ещё не решил, будет ли схема с тремя центральными защитниками основной

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла отметил, что россонери в следующем сезоне могут чаще использовать схемы с тремя центральными защитниками в связи с приобретением Леонардо Бонуччи.
«Теперь у меня есть много игроков с разными характеристиками, поэтому у „Милана“ будет больше вариантов, в том числе и в вопросах тактики. После прихода Бонуччи можно ожидать, что клуб будет играть с тремя центральными защитниками. Я рассматриваю такую возможность, но сейчас трудно сказать что-то наверняка», — цитирует Монтеллу Football Italia.
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