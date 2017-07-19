Алдонин: позвали в «Зоркий» на роль «дядьки», но так меня сейчас сложно назвать

Полузащитник «Зоркого» Евгений Алдонин поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ с «Араратом». Встреча проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Мой выход на последние 10 минут был запланирован до игры. Изначально договаривался с Юраном об этом, я до сих пор восстанавливаюсь после травмы приводящей мышцы. Пока играл, ничего не болело, это определённо прогресс. Надо тренироваться после такой долгой паузы, по ходу чемпионата будем набирать форму. В дальнейшем игрового времени будет больше.
Пригласили в команду выполнять роль «дядьки», управлять игрой. Но таковым меня сейчас сложно назвать, я ведь пока и ребят не всех знаю. В команде только считаные дни.
Чувствуется большая разница между уровнем РФПЛ и ПФЛ, но я начинал свою карьеру во втором дивизионе, поэтому меня удивить меня чем-то сложно. У нас молодая команда, играют ребята физически активные. Всё зависит от того, как управлять ими и их игрой. Всё в руках тренерского штаба и лидеров команды", — сказал 37-летний Алдонин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.