Клопп: «Ливерпуль» предлагал € 75 млн за Наби Кейта? Мы что, в Лас-Вегасе?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, согласно которой мерсисайдцы сделали предложение по полузащитнику «РБ Лейциг» Наби Кейта в размере € 75 млн, но получили отказ.
«Наш клуб предлагал € 75 млн за Наби Кейта? Мы что, в Лас-Вегасе? Или в Макао?
Я никогда ничего не говорю по трансферам и возможным новичкам до тех пор, пока сделка не будет завершена. Когда это произойдёт, я немедленно скажу вам", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Гвинейский футболист в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач, а «РБ Лейпциг» финишировал вторым.
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