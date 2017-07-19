«Дандолк» и «Жальгирис» вылетели из ЛЧ, «Русенборг» и «Лудогорец» прошли дальше

«Русенборг» (Норвегия) выиграл у «Дандолка» (Ирландия) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.
У хозяев отличились Янн-Эрик де Ланлай и Маттиас Вилхьялмссон, единственный гол гостей забил Брайан Гартленд. Первый матч завершился вничью — 1:1.
В другой паре «Лудогорец» (Болгария) дома разгромил литовский «Жальгирис» (4:1). В первой встрече «Жальгирис» победил со счётом 2:1.
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