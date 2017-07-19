«Локомотив» подтвердил переход Рыбуся

«Локомотив» официально объявил о переходе полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуся. Подробности сделки пока не сообщаются.
«Официально! Паровозы, встречайте! Наш новый полузащитник Мацей Рыбус!» — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что польский футболист успешно прошёл медосмотр для российской команды, с которой подпишет трёхлетний контракт. Сумма трансфера оценивается в € 1,8 млн.
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.
Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн