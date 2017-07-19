Уолкер: на меня не давит то, что я обошёлся «Манчестер Сити» в £ 50 млн

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер поделился впечатлениями от перехода из «Тоттенхэм Хотспур» в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит £ 50 млн (около € 56,6 млн).
«Меня не беспокоит сумма трансфера. От меня она не зависела, поэтому я и не чувствую давления из-за заплаченных за меня денег. Независимо от того, что решили два клуба, это не имеет никакого отношения ко мне.
Мне нужно сосредоточиться только на том, что от меня зависит. Нужно продолжать играть в тот футбол, который я показывал в «Тоттенхэме». Я продолжаю учиться и прогрессировать. Хочу делать это и дальше», — цитирует Уолкера Sky Sports.
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