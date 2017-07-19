«Селтик» и «Легия» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Селтик» (Шотландия) разгромил «Линфилд» (Северная Ирландия) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счётом 4:0.
В дебюте игры Скотт Синклейр вывел «Селтик» вперёд. На 46-й минуте Томас Рогич удвоил преимущество хозяев, а восемь минут спустя Синклейр оформил дубль. В компенсированное время отличился Стюарт Армстронг.
В первом матче «Селтик» выиграл у «Линфилда» со счётом 2:0.
В другой паре «Легия» (Польша) разгромила «Мариехамн» (Финляндия) — 6:0. В первой игре «Легия» выиграла 3:0.
«Марибор» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов