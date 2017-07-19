Блинд: конечно же, я хочу, чтобы Ибрагимович вернулся в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд признался, что хочет, чтобы нападающий Златан Ибрагимович продолжил играть за манкунианцев.
«Конечно же, я хочу, чтобы Златан вернулся в „МЮ“. Без сомнения, он снова станет для нас топ-трансфером, ведь в прошлом сезоне приход Ибрагимовича дал большой толчок команде. Он по-прежнему отличный игрок и отличный человек. С ним всё получается лучше», — сказал Блинд в интервью NBC Sports.
35-летний швед, забивший 28 голов в первом сезоне за «МЮ», продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». 1 июля контракт футболиста с «МЮ» истёк и продлён не был.
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