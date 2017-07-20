Ещенко: пускай фанаты выясняют отношения в лесу и не мешают обычным людям

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о поведении болельщиков во время матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2).
«Трудно было не заметить драки и мат на трибунах. Ну, хулиганы получат санкции, тогда, может, и одумаются. Перед чемпионатом мира такое делать – это о чём надо думать? Хочется показать миру, что у нас доброжелательная страна и хорошие люди, а такие агрессивные фанаты. Пускай между собой в лесу выясняют отношения, никто же не против. Понимаю, тут своя субкультура. Но не надо мешать обычным людям», — сказал Ещенко в интервью «Спорт-экспрессу».
Видео избиения болельщика «Спартака» в VIP-ложе «Арены Химки» можно посмотреть на «Чемпионате».