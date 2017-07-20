Рыбусь: «Локо» — это просто круто, я счастлив

Полузащитник Мацей Рыбусь прокомментировал свой переход из «Лиона» в «Локомотив» и поделился первыми впечатлениями от своей новой команды.
«В среду вечером мы встретились с Ильёй Геркусом в Италии, и я подписал контракт. Всё прошло с легкостью, с хорошим настроением. Я бы с радостью отправился в Москву прямо сейчас, но придётся подождать — несколько дней уйдёт на оформление документов. Что сказать, я счастлив. «Локо» — это просто круто. Впереди участие в трёх турнирах. Будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе. Знаю, что в клубе много талантливой молодёжи, получается, по три игрока на позицию. Я готов к конкуренции и осознаю, что на всех позициях она очень серьёзная.
Во вторник я изучил протокол матча с «Арсеналом». Сам матч не видел, но знаю, кто был в составе. И, конечно, болел за «Локо» в матче за Суперкубок — до последней минуты верил в победу. Очень впечатлило поле на «Локомотиве» — просто супер. Интершум — как в Европе, фантастика. Я считаю, это был матч равных команд, обе команды молодцы. Понятно, что болельщики расстраиваются из-за поражения в дерби, но мне «Локомотив» понравился. Видно, что дружная команда. А со «Спартаком» мы ещё встретимся и будем биться.
Черчесов высоко оценил мой трансфер? Всегда приятно, когда тебя встречают комплиментом. Черчесов — мой первый тренер в России, с которым мы отлично поработали в «Тереке». Это была очень дисциплинированная и цельная команда. Я очень ценю отклик Черчесова. Сделаю всё возможное, чтобы в «Локомотиве» повторили эти слова», — сказал Рыбусь в интервью пресс-службе московского клуба.