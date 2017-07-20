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Определились все участники и пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

20 июля 2017, четверг. 00:43. Футбол

В Лиге чемпионов сезона-2017/18 завершились все матчи 2-го квалификационного раунда, по итогам которого окончательно определились все участники и состав пар следующего раунда.

Полностью список всех 15 пар 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

«Хапоэль Б-Ш» (Израиль) — «Лудогорец» (Болгария)

«Астана» (Казахстан) — «Легия» (Польша)

«Марибор» (Словения) — «Хабнарфьордюр» (Исландия)

«Копенгаген» (Дания) — «Вардар» (Македония)

«Селтик» (Шотландия) — «Русенборг» (Норвегия)

«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия)

«Вииторул» (Румыния) — АПОЭЛ (Кипр)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Риека» (Хорватия)

«Славия» П (Чехия) — БАТЭ (Беларусь)

АЕК Афины (Греция) — ЦСКА (Россия)

«Стяуа» (Румыния) — «Виктория Пльзень» (Чехия)

«Партизан» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция)

«Динамо» К (Украина) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Ницца» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды)

«Брюгге» (Бельгия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)

Первые матчи этого квалификационного раунда пройдут 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа. 15 победителей противостояний получат путёвки в раунд плей-офф квалификации.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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