Фабрегас: когда я играл за «Арсенал», Терри мне очень не нравился

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас признался, что недолюбливал легенду синих Джона Терри, когда выступал за «Арсенал». Этим летом Терри покинул «Челси» и подписал контракт с «Астон Виллой».
«У нас с Терри постоянно случались какие-то мелкие стычки. Мне он очень не нравился в какой-то момент, когда я был игроком „Арсенала“, но даже в то время я испытывал к нему уважение, несмотря на все конфронтации.
Думаю, прошлый сезон по многим причинам стал для него самым тяжелым в карьере. Он показал себя великим человеком и отличным игроком. Он показал, что всегда будет отличным капитаном для «Челси». Я должен сказать, что очень-очень-очень ему благодарен", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.
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