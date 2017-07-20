Эррера: «МЮ» очень был нужен игрок с умениями Лукаку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона».
«У „МЮ“ много футболистов, которые очень хороши при игре один в один — Мхитарян, Марсьяль, Рашфорд. Но нам был очень нужен игрок с качествами Лукаку. Ромелу очень силён физически, отлично цепляется и держит мяч. У Лукаку очень сложно отобрать мяч без нарушения правил, а во многих матчах умение зацепиться за матч может стать ключевым. Вот почему Лукаку станет важным игроком для нашей команды», — сказал Эррера в интервью MUTV.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.
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