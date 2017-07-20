Джонс: медленно, но верно «МЮ» возвращается на своё место

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Думаю, медленно, но верно „МЮ“ возвращается на своё место. На это ушло время, но прогресс очевиден. Надеюсь, в этом сезоне каждый раз, когда соперники будут выходить на поле «Олд Траффорд», они будут понимать, что впереди их ждут тяжёлые 90 минут.
В прошлом сезоне выступление „МЮ“ в АПЛ стало разочарованием, но мы выиграли Лигу Европы, так что всё было не так уж плохо. В этом сезоне нам определённо нужно бороться за титул, в этом нет никаких сомнений. Думаю, нынешний состав к этому готов. Лукаку и Линделеф — классное усиление, теперь „МЮ“ стал намного сильнее», — цитирует Джонса Mirror.
Блинд: конечно же, я хочу, чтобы Ибрагимович вернулся в «МЮ»