Фанаты «Абердина» подверглись нападению перед матчем ЛЕ в Боснии и Герцеговине

Болельщики шотландского клуба «Абердин», прибывшие в Боснию и Герцеговину на ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы с клубом «Широки Бриег», подверглись нападению неизвестных, сообщает Daily Mail.
Группа из 50 фанатов «Абердина» прогуливалась по городу, когда на них налетела толпа людей в масках. В результате нападения несколько болельщиков получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в больницу.
Первый матч между «Абердином» и «Широки Бриег» завершился вничью — 1:1. Ответная игра состоится 20 июля.