Форвард «Лиона» Корне, отказавший «Спартаку», отклонил и предложение «Уотфорда»

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне отказался переходить в «Уотфорд», сообщает авторитетное французское издание L'Equipe. Английский клуб предлагал за игрока € 13 млн, но сам 20-летний футболист не захотел переезжать в АПЛ. Корне рассчитывает провести следующий сезон в команде, участвующей в еврокубках.
Ранее Корне отказался также от перехода в московский «Спартак». Действующий контракт Максвелла с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Корне провёл 33 матча (19 — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.