«Торино» намерен взять Имбулу у «Сток Сити» в аренду с опцией выкупа

Итальянский «Торино» нацелился на хавбека «Сток Сити» Ганелли Имбулу, сообщает Daily Mail. Туринский клуб намерен арендовать 24-летнего француза с опцией выкупа по окончании сезона за £ 13 млн.
Также в услугах футболиста заинтересованы «Рома» и «Галатасарай», которые планировали арендовать футболиста. «Сток Сити», прошлым летом заплативший за хавбека «Порту» £ 18 млн, рассчитывает продать Имбулу.
В минувшем сезоне Ганелли провёл в английской Премьер-лиге лишь 12 матчей, забив один автогол и получив одну жёлтую карточку.