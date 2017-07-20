США и Коста-Рика сразятся за выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

В Золотом кубке КОНКАКАФ, который проходит в США, определились два первых полуфиналиста. Путёвку в финал разыграют хозяева турнира, сборная США, и команда Коста-Рики.
Американцы в четвертьфинале со счётом 2:0 обыграли Сальвадор. Голы забили Омар Гонсалес (41-я минута) и Эрик Лихай (45+2). Костариканцы на стадии 1/4 финала минимально одолели команду Панамы — 1:0. Победу Коста-Рике принёс автогол панамского полузащитника Анибала Годоя на 77-й минуте.
Финал Золотого кубка состоится 27 июля. Победитель получит право оспорить путёвку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.