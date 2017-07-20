Мората: не думаю, что снова вернусь в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората, готовящийся перейти в лондонский «Челси», не думает, что когда-нибудь вернётся в «Королевский клуб». Впервые он покинул испанский гранд в 2014 году, пополнив ряды туринского «Ювентуса». Перед стартом минувшего сезона он вернулся в стан «сливочных», но не имел соответствующей игровой практики.
«Я не думаю, что снова вернусь в „Реал“. Это сложно будет сделать, и я не планирую подобного развития событий. Было ясно, что я стремлюсь к смене клубной прописки. Лето получилось немного странным, и, пока я не пройду медицинский осмотр, не буду чувствовать себя спокойно. Тренировался в последние дни и был готов ко всему. Надеюсь, в „Челси“ у меня всё получится», — приводит слова Мораты Marca.
Мората: я ни о чём не жалею и сейчас думаю только о «Челси»