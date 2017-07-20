Анчелотти: не надо рассказывать мне про историю «Баварии» и Мюллера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал недавние слова бывшего спортивного директора клуба Маттиаса Заммера. Последний, в частности, призвал руководство клуба и тренерский штаб команды понять, кто такой на самом деле нападающий Томас Мюллер. Последнего он назвал душой и будущим «Баварии». Заммер также не исключает, что Анчелотти впервые встречается с таким игроком и призвал руководство клуба объяснить Анчелотти, с кем он имеет дело.
«Не надо рассказывать мне про историю „Баварии“ и Мюллера», — приводит слова Анчелотти Bild.