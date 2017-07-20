«Интер» провёл переговоры с агентом Ковачича

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Матео Ковачичу, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Руководство нерадзурри уже провело соответствующие переговоры с агентом 23-летнего хорвата.
Ожидается, что перед покупкой Ковачича «Интер» продаст одного из своих нынешних хавбеков — Марсело Брозовича или Жоау Мариу.
В минувшем сезоне Ковачич провёл 27 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Ранее агент Ковачича Никки Вушан сообщил, что его клиент не думает о смене клуба.