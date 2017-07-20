«Челси» и «МЮ» следят за ситуацией с новым контрактом между Баркли и «Эвертоном»

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за тем, как развивается ситуация с продлением контракта между полузащитником Россом Баркли и «Эвертоном», сообщает The Times. Соглашение 23-летнего футболиста с «ирисками» истекает летом 2018 года, а договориться о новом контракте стороны пока не могут.
Сообщается, что лондонцы и манкунианцы пока лишь наблюдают за ходом событий, тогда как «Тоттенхэм Хотспур» уже давно претендует на игрока сборной Англии.
В минувшем сезоне Баркли провёл 36 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.
«Эвертон» готов выслушать предложения по Баркли