«Эвертон» хочет приобрести Жиру, чтобы заменить Лукаку

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему лондонского «Арсенала» Оливье Жиру. В лице 30-летнего француза руководство «ирисок» видит замену Ромелу Лукаку, который перешёл в «Манчестер Юнайтед». Также мерсисайдцы рассматривают кандидатуры Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас») и Джошуа Кинга («Борнмут»).
Сообщается, что «Эвертон» — второй клуб среди предпочтений Жиру, поскольку «Вест Хэм Юнайтед» выбыл из борьбы, а «Марсель» ещё не делал предложений. Первое место, очевидно, занимает дортмундская «Боруссия», которая планировала побороться за француза в случае продажи Пьер-Эмерика Обамейянга.
«Арсенал» готов расстаться с Жиру не менее чем за £ 20 млн.
В минувшем сезоне Жиру принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.