«Ливерпуль» и «Эвертон» претендуют на защитника «ПСЖ» Кимпембе

«Ливерпуль» и «Эвертон» поспорят за защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе, сообщает BFMTV. Однако парижане не горят желанием продавать 21-летнего француза, да и сам Кимпембе не намерен менять клуб этим летом.
Контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года. В его услугах также заинтересован миланский «Интер».
В минувшем сезоне защитник провёл 19 матчей во французской Лиге 1, но результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет арендовать защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала.