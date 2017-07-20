Сисиньо рассказал, как из-за Бекхэма потратил € 25 тыс. на куртку и джинсы

Бывший защитник мадридского «Реала» Сисиньо рассказал, как был вынужден раскошелиться на очень большую сумму из-за экс-полузащитника «сливочных» Дэвида Бекхэма.
«У Бекхэма есть личный стилист, который одевает его каждый день. Однажды он явился на тренировку хорошо одетым и в ювелирных украшениях. Я ему сказал, что он отлично одет, а Дэвид дал мне адрес магазина, где приобрёл одежду. Естественно, я пошёл туда. Если ты друг Бекхэма и игрок „Реала“, то тебе везде будут делать скидки. Я купил себе кожаную куртку и джинсы. Протянув кредитную карточку продавщице, поинтересовался, сколько всё это стоит. Я думал около € „2,5 тыс. Однако оказалось, что это стоит € 25 тыс. Вся эта одежда была в бриллиантах. Я подумал, что если не куплю куртку и джинсы, то она скажет об этом Бекхэму. Сделал покупку с болью в сердце и больше никогда не возвращался в этот магазин», — цитирует Сисиньо ESPN.