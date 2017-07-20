А. Зотов: моя максимальная задача — попасть в сборную России

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассказал, какие задачи перед собой в нынешнем сезоне ставит столичный клуб, а также он сам. В первом туре РФПЛ бело-голубые на своём поле сыграли вничью со «Спартаком» — 2:2.
«Понятно, что мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице. В мае посмотрим, что у нас в итоге получится. Моя личная максимальная цель — попасть в сборную.
Всё будет зависеть только от меня. Если буду хорошо выглядеть на поле, наверное, тренер национальной команды обратит на меня внимание», — цитируют Зотова «Известия».
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