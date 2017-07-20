Агент: «ПСЖ» и «Барселона» связывались со мной по поводу Кондогбиа

«Барселона» по-прежнему претендует на полузащитника «Интера» Жоффрея Кондогбиа, интерес к игроку также проявляет «ПСЖ». Об этом сообщил брат и агент 24-летнего французского футболиста Эванс Кондогбиа.
«Жоффрей — отличный игрок, поэтому не удивительно, что за ним следят сразу несколько клубов. Мы не испытываем недостатка предложений. Могу сказать, что слухи о „Валенсии“ — неправда, мы не контактировали с этим клубом. А вот представители „ПСЖ“ и „Барселоны“ связывались со мной, но дальше дело пока что не зашло.
Впрочем, Жоффрей счастлив в „Интере“. Ему хорошо в Милане, он сосредоточен и много работает. Шансы на то, что он останется, высоки, однако многое зависит ещё и от желания клуба», — приводит слова Эванса Кондогбиа Football Italia.
По итогам последнего сезона Кондогбиа принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.