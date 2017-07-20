Рибери: в Китае мне предлагали невероятные деньги, но я играю не ради них

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери в своё время получил очень привлекательное с финансовой точки зрения предложение от одного из китайских клубов. Однако французский футболист предложение отклонил, предпочтя остаться в немецком гранде.
«Это правда, два года назад я получил предложение от китайского клуба. В Китае мне предлагали невероятные деньги, но я играю в футбол с сердцем и для того, чтобы получать радость от игры. И не выхожу на поле ради денег. Таков мой менталитет», — приводит слова Рибери Sport Bild.
Хёнесс: никогда не думал, что Рибери столько лет будет играть в «Баварии»