Футболисты лондонского «Арсенала» отравились едой в Китае

Сразу несколько футболистов «Арсенала» не смогли с первых минут принять участие в матче Международного кубка чемпионов в Шанхае с «Баварией». Пер Мертезакер, Оливье Жиру, Аарон Рэмси и Тео Уолкотт вышли лишь на замену, а Зеад Колашинац был заменён ещё до перерыва. Как сообщил наставник «канониров» Арсен Венгер, это стало следствием пищевого отправления.
«У меня были опасения по поводу этого матча, у нас могли быть большие проблемы, и в первом тайме нам было очень тяжело. Рэмси смог доиграть матч, но Уолкотт, Колашинац, Мертезакер, Жиру нет, так как немного отравились едой», — цитирует Венгера Sky Sports.
«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Баварию» на Международном кубке чемпионов