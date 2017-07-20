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Моуринью: было очевидно, что «Челси» купит форварда, но меня это не интересует

20 июля 2017, четверг. 09:37. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Муринью прокомментировал трансферную политику «Челси», который находится в шаге от приобретения нападающего «Реала» Альваро Мораты. Ранее испанец входил в сферу интересов «МЮ».

«Меня не интересует, что происходит в «Челси». У нас есть хороший нападающий, который, заметно прибавил по сравнению с тем, что я видел несколько лет назад, когда работал с ним. Думаю, что Лукаку является лучшим игроком в Европе.

Что касается «Челси», было очевидно, что они купят нападающего, особенно после ситуации между тренером и Диего Костой», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что Диего Коста не полетел с «Челси» в азиатское турне.

«Челси» отправился в азиатское турне без Матича и Диего Косты
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Челси Альваро Мората Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
Новости. Футбол
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