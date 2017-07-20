Лам: в лице Нойера «Бавария» имеет суперкапитана

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам одобряет решение руководства и тренерского штаба клуба относительно кандидатуры следующего капитана команды. Лам повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона, а председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что капитанская повязка перейдёт к голкиперу команды и немецкой сборной Мануэлю Нойеру.
«В лице Нойера „Бавария“ имеет суперкапитана. Желаю завоевать тебе ещё много трофеев, Ману», — написал Лам на своей странице в социальной сети «Твиттер».