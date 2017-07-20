Калешин: на выход в РФПЛ претендуют «Крылья», «Оренбург», «Балтика» и «Кубань»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин оценил старт своей команды в новом сезоне ФНЛ и назвал клубы, которые, на его взгляд, поведут борьбу за выход в РФПЛ. После двух туров краснодарцы набрали три очка.
«Трудно оценивать, сыграно всего два матча. Но я думаю, что команда в боеспособном состоянии. У нас есть всё, чтобы выжимать результат и пытаться побеждать в каждом матче.
Претенденты на выход в РФПЛ — те, кто объявил серьёзные задачи: «Крылья», «Оренбург». «Балтика» имеет все шансы бороться за первые четыре места, судя по комплектованию. «Кубань» — мы не собираемся отступать от своих целей. Наверняка будет какая-то неожиданная команда.
Клуб ждёт усиления. Надеемся, что сможем открыть заявку, но не всё зависит от нас, мяч сейчас не на нашей стороне», — цитирует Калешина Rusfootball.