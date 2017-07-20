Эмери: Неймар? «ПСЖ» должен иметь одного из сильнейших 5-7 игроков мира

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери не скрывает, что ему хотелось бы иметь в своём распоряжении нападающего «Барселоны» Неймара. В последние дни было много противоречивой информации относительно футболиста сборной Бразилии и его возможного перехода в стан парижан. Между тем в самом каталонском клубе об этом даже слышать не хотят и уверены, что Неймар продолжит карьеру в испанском гранде.
«Неймар? Клуб и болельщики были бы очень рады его переходу в нашу команду. „ПСЖ“ должен иметь одного из сильнейших 5-7 игроков мира. Не считая тех сильных игроков, которые уже играют здесь. Но приобретение Неймара — очень сложная задача. Возможно, он перейдет к нам, но возможно, что и нет», — цитирует Эмери L'Equipe.
«Барселона» просит Неймара опровергнуть информацию о переходе в «ПСЖ»