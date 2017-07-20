Андрей Иван: постараюсь отдать Смолову как можно больше голевых передач

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван, который в ближайшее время должен присоединиться к «горожанам», прокомментировал свой переход. Бывший игрок «Университати» Крайова накануне вылетел в Россию.
«Рад, что состоялся этот переход. Надеюсь, что в новой команде проявлю себя с лучшей стороны. Но я не говорю «пока» «Унисерситате». Я там вырос и однажды вернусь.
На какой позиции видят меня в «Краснодаре»? Могу играть слева, справа, на острие, посмотрим, где скажет тренер, там и буду играть. Из новых одноклубников знаю Смолова, который играет в сборной России. Постараюсь отдать ему как можно больше голевых передач.
Будет возможность встретиться с Препелицэй, Бикфалви (первый выступает за «Ростов», второй за «Урал». – Прим. «Чемпионата»). Российский чемпионат очень сильный», — цитирует Ивана Digi Sport.