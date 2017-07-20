Экс-игрок «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в «Сан-Паулу»

Полузащитник «Хэбэй Чайна Форчун» Эрнанес покинул свою команду и продолжит карьеру в Бразилии. 32-летний футболист будет выступать за «Сан-Паулу». Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, хавбек взят в аренду сроком на один год.
Отметим, что Эрнанес уже выступал за «Сан-Паулу» с 2005 по 2010 год, после чего защищал цвета «Лацио» и «Интера». После этого бразилец перешёл в «Юве» в 2015 году.
В феврале нынешнего года туринский клуб объявил об уходе Эранеса в «Хэбэй Чайна Форчун», тогда сумма трансфера составила € 10 млн.
«Ювентус» подтвердил трансфер Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун»