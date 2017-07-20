Заммер: при конкуренции Гётце теряет свои качества, если не чувствует поддержки

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер верит в то, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце проявит себя в очередном сезоне надлежащим образом. Футболист сборной Германии уже возобновил тренировки в общей группе.
«Я считаю Гётце таким футболистом, стопроцентную игру которого никогда не следует ставить под сомнение. Вот тогда он и сможет проявить себя. Это такой игрок, которому постоянно нужна поддержка клуба. Так же и в тех фазах, когда у него проблемы игрового плана или же со здоровьем. В первую очередь речь идёт о поддержке тренера. При конкуренции Гётце теряет свои качества, если не чувствует поддержки», — приводит слова Заммера Eurosport.
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