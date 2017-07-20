Полузащитник Горецка заинтересовал «Арсенал» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка заинтересовал сразу два английских клуба. Как сообщает Bild, в своих рядах немецкого футболиста хотят видеть «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Отмечается, что наставники «Арсенала» и «Манчестер Сити» — Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола — следят за хавбеком, и им весьма импонирует его игра.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Горецке со стороны «Реала». Также была информация, что «Бавария» намерена взять Горецку в свои ряды по окончании сезона-2017/18, когда он получит статус свободного агента.
«Реал» заинтересовался полузащитником «Шальке-04» Горецкой