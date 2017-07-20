Калинич покинул расположение «Фиорентины» и может перейти в «Милан»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич всё ближе к переходу в «Милан». Как стало известно, футболист покинул расположение «фиалок».
«У меня были серьёзные семейные проблемы, ограбление, но сейчас ситуация спокойнее. Несмотря на это, я снова должен уехать из расположения клуба. Но в пятницу я вернусь, чтобы решить вопрос. Спасибо «Фиорентине» за эту возможность.
Разговоры про «Милан»? Я сказал то, что думаю, это моё желание, но у меня контракт, который связывает меня с «Фиорентиной», я профессионал. Посмотрим, как всё закончится», — цитирует Калинича пресс-служба клуба.
«Фиорентина» требует у «Милана» € 30 млн за трансфер Калинича