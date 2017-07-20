«Томь» подпишет контракт с воспитанником «Шахтёра» Олейником

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал об интересе клуба к украинскому защитнику Ярославу Олейнику, который является воспитанником донецкого «Шахтёра».
«Действительно, у нас есть интерес к Ярославу Олейнику. Появились определённые проблемы после того, как защитник Дмитрий Соколов сломался на полтора-два месяца, поэтому получился аврал. Олейник находился у нас на просмотре, и мы решили продлить с ним соглашение. Сейчас решаются различные нюансы с его контрактом, спортивный директор клуба Игорь Кудряшов занимается этим.
Ведь это не российский трансфер, а международный. Поэтому пока непонятно. когда он будет с нами, сейчас или на следующей неделе. Речь идёт о полноценном контракте», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.