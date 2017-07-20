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Мората, который близок к переходу в «Челси», эмоционально попрощался с «Реалом»

20 июля 2017, четверг. 13:12. Футбол

Нападающий Альваро Мората всё ближе к переходу в «Челси». 24-летний футболист покинул тренировочную базу «Реала», эмоционально попрощавшись с главным тренером Зинедином Зиданом и партнёрами по команде. Футболисты и работники клуба проводили игрока аплодисментами.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал с мадридцами условия трансфера нападающего. Сам Мората объяснил, почему выбрал лондонский клуб. В «Реале» Альваро Мората играл с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017 год.

Мората: не думаю, что снова вернусь в «Реал»

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Челси Альваро Мората
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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