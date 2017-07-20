20 июля в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвящённая городу — организатору чемпионата мира 2018 года в России — Ростову-на-Дону. Карточка выпущена в рамках серии «Города, принимающие чемпионат мира — 2018 в России» издательством АО «Марка», сообщается в релизе пресс-службы Почты России.
На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на марке — официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча; на основном изображении — памятник «Тачанка» и панорама набережной города. Тираж карточки составляет 40 тыс. экземпляров. Открытка поступит в продажу в отделения Почты России.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен специальный почтовый штемпель для Ростова-на-Дону.
Почта России начала продажу марок, посвящённых Ростову как организатору ЧМ-2018