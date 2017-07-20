Нигматуллин: разговоры про усталость «Локомотива» перед дерби умиляют

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от завтрашнего матча 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».
«Ожидаю хорошего матча. Явного фаворита в матче не вижу, но если всё-таки его выбирать, то назову ЦСКА из-за фактора домашнего поля. Разговоры про усталость «Локомотива» меня умиляют. Проведя отпуск, предсезонку, игроки устают после двух игр? Ну это смешно. Скажите это игрокам английской лиги или Криштиану Роналду, который играет по 60 матчей за сезон. Так что никакой усталости. Через два дня на третий — отличный график. Это не будет проблемой. У ЦСКА шансов на победу больше, но ненамного – 55% на 45%.
«Железнодорожники» же начали с победы над «Арсеналом». Да, они его должны были обыгрывать, но любая победа — это плюс. С «армейцами», конечно, будет намного-намного сложнее. ЦСКА полон желания вернуть себе чемпионство, команда к этому готова. А «Локомотив» пока к этому не готов, на мой взгляд. Но всё-таки в завтрашнем матче поставлю на результативную ничью – 1:1», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 21 июля. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.